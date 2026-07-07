Россия послала четкий сигнал НАТО: главная новость СВО 7 июля

«Эти удары — хороший сигнал в преддверии саммита НАТО в Турции. Сигнал о том, что Россия способна уничтожить вооружение противника и защитить свои национальные интересы. Это сигнал о том, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, а не насыщать преступный киевский режим боеприпасами с обедненным ураном. Сегодня НАТО предоставляет Украине такие боеприпасы, а завтра они вполне могут передать ядерное оружие малой мощности», — пояснил эксперт.