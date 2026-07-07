Россия послала четкий сигнал НАТО: главная новость СВО 7 июля

Массированный удар по военным предприятиям Киева и Киевской области в ночь на 6 июля стал важным сигналом Западу в преддверии саммита НАТО.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о поражении важного оружия ВСУ.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре военных аэродромов.
Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.
По данным оборонного ведомства, в Киеве поражены: промышленное предприятие Киев-71 (разрабатывает и производит БПЛА), предприятие Киев-79 (производит бронеавтомобили и элементы бронезащиты для техники ВСУ), судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» (производит артиллерийские и безэкипажные катера).
В Киевской области под удар попали ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны, склад горюче-смазочных материалов Вишневое.
«В Вишневом поражен объект складирования боеприпасов с обедненным ураном. Боеприпасы были переданы странами НАТО Киеву. Это современное оружие, обладающее высокими кинетическими свойствами. Оно способно пробивать броню российских танков, а также электродинамическую защиту. Сейчас на объекте пожар, происходят вторичные взрывы, что говорит о том, что удар был нанесен высокоточным оружием», — пояснил военный эксперт.
Киев, по словам Иванникова, скрывал подобные поставки, местных жителей эвакуировали. После того, как вскрылись шокирующие факты об опасных боеприпасах НАТО, военный эксперт допустил возникновение протестов со стороны населения.
«Эти удары — хороший сигнал в преддверии саммита НАТО в Турции. Сигнал о том, что Россия способна уничтожить вооружение противника и защитить свои национальные интересы. Это сигнал о том, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, а не насыщать преступный киевский режим боеприпасами с обедненным ураном. Сегодня НАТО предоставляет Украине такие боеприпасы, а завтра они вполне могут передать ядерное оружие малой мощности», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что Запад не намерен останавливаться и всячески пытается продолжить конфликт. Он подчеркнул, что необходимо нанести ряд ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
Саммит НАТО пройдёт 7−8 июля в Анкаре. Европейские участники надеются восстановить доверительные отношения с американским лидером. Владимир Зеленский также приедет на встречу, рассчитывая получить дополнительную поддержку в конфликте.
При этом уточняется, что на саммите НАТО Зеленского отодвинули на второй план, чтобы не злить Трампа.