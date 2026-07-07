В России собрали летный образец высокоточного спутника ДЗЗ

«Космический аппарат КОЭН станет первым российским гражданским аппаратом с разрешением 0,5 метра на пиксель. Он будет работать на орбите 500 км не менее 5 лет. Совместно с партнерами по технологической кооперации мы продолжаем развертывание наземной инфраструктуры для управления и обработки данных», — рассказал генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.