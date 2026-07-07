В России собрали летный образец высокоточного спутника ДЗЗ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили работы по комплексной сборке летного образца сверхточного спутника ДЗЗ КОЭН для применения на низкой околоземной орбите. Параллельно ведутся работы по развертыванию наземного комплекса, сообщили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Завершена комплексная сборка летного образца космического аппарата дистанционного зондирования Земли КОЭН. В настоящее время аппарат проходит автоматизированные электрорадиотехнические испытания. Они подтвердят работоспособность бортовой аппаратуры и соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам. Параллельно ведутся монтажные и пусконаладочные работы по развертыванию наземной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Так, станция управления космическим аппаратом позволит принимать телеметрию, а наземный комплекс обработки поможет сделать из свежих снимков готовую информацию для различных отраслей. В фонде отметили, что на базе спутника КОЭН появятся новые коммерческие продукты в сфере экологического мониторинга, навигационных сервисов, геоаналитике и картографических решений.
«Космический аппарат КОЭН станет первым российским гражданским аппаратом с разрешением 0,5 метра на пиксель. Он будет работать на орбите 500 км не менее 5 лет. Совместно с партнерами по технологической кооперации мы продолжаем развертывание наземной инфраструктуры для управления и обработки данных», — рассказал генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.
После электрических испытаний спутник ДЗЗ пройдет ряд испытаний на внешние воздействия. На данный момент закончены сборка и испытания транспортировочного контейнера для перевозки аппарата. Специалисты фонда планируют запустить новый сверхточный спутник в третьем квартале 2026 года.
Годовая полезная производительность спутника дистанционного зондирования Земли КОЭН составит 15 млн кв. км. (при общей площади России более 17 млн кв. км). Пространственное разрешение сенсора для проведения съемки в видимом диапазоне составит 0,5 м на пиксель с полосой захвата 12 км, что позволит космическому аппарату получать изображения со сверхвысоким качеством детализации объектов. Ранее представители компании «МТ-Лаб» сообщили, что запуск спутника КОЭН запланирован на 2 сентября 2026 года.