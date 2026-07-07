В Красноярском крае за год ожирение диагностировали у 23 тысяч жителей

В 2025 году диагноз «ожирение» был поставлен 23 146 жителям Красноярского края. Такими данными поделились в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Как и в предыдущие годы, основная доля — это взрослые пациенты. При этом проблема лишнего веса чаще касается женщин. Ожирение является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем с суставами. Чтобы избежать набора веса и вовремя заметить сбои в организме, специалисты рекомендуют придерживаться правил: соблюдать сбалансированное питание. Рацион составлять из овощей, белка и сложных углеводов; сделать физическую активность регулярной; следить за режимом и качеством сна. Хроническое недосыпание, прерывистый сон могут способствовать набору веса; не пропускать ежегодные диспансеризации. Врач может оценить реальные риски, руководствуясь результатами анализов и исследований.