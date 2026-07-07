Минобороны Польши выступило против прошлого правительства: «Лицемерие и лживость»

«Лицемерие и лживость политиков ПиС не знают границ. Сначала они передавали Украине все, что только можно было, — и это было правильно, — хотя теперь им за это стыдно. Критикуют передачу оборудования, хотя сами передали его на сумму, вдесятеро превышающую», — написал глава МО в соцсети Х.