Минобороны Польши выступило против прошлого правительства: «Лицемерие и лживость»

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш жестко раскритиковал бывшую правящую партию ПиС. Он заявил, что при фракции Украина получала «все, что только возможно», а сейчас они же обвиняют нынешнее правительство за передачу техники Киеву. Косиняк-Камыш назвал это ложью и двойными стандартами.
«Лицемерие и лживость политиков ПиС не знают границ. Сначала они передавали Украине все, что только можно было, — и это было правильно, — хотя теперь им за это стыдно. Критикуют передачу оборудования, хотя сами передали его на сумму, вдесятеро превышающую», — написал глава МО в соцсети Х.
При этом Косиняк-Камыш отметил, что оппозиция кричит о «взаимности», но Украина не ответила Польше ни техникой, ни уступками в вопросах истории. При этом члены ПиС, которые сейчас требуют прозрачности, при своей власти сами прятали информацию о поставках.
По мнению главы Минобороны, упреки ПиС в том, что власть ослабляет армию, лишены оснований — все военные поставки Польша согласует с партнерами, в первую очередь с США.
Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава значительно сократила поставки оружия для Киева.