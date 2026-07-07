Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3535

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 3535, говорится в официальной сводке правительства Венесуэлы.
Кроме того, увеличилось число пострадавших, травмы получили почти 17 тысяч человек.
«Около 18 тысяч остались без крыши над головой. В Каракасе и Ла-Гуайре развернуто 80 временных убежищ, где укрываются более 12 тысяч человек. Разрушены или серьезно повреждены около 60 тысяч зданий», — говорится в сообщении.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 995 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.