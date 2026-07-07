Судная ночь для ВСУ: взорван харьковский хаб с дронщиками, атаковавшими РФ

В ночь на 6 июля армия России нанесла серию комбинированных ударов, которые прокатились огненным валом не только по военно-промышленному комплексу Киева, но и накрыли стратегический тыловой хаб ВСУ в Харьковской области. Пока официальные сводки сообщали о поражении заводов в столице, в Изюме тоже гремели взрывы. Данные пророссийского подполья указывают на то, что под высокоточный удар могли попали те, кто терроризирует мирное население в глубине российской территории.
Большой перевалочный узел ВСУ.
Город Изюм не просто географическая точка на карте. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал этот населенный пункт «большим перевалочным узлом», критически важным для жизнеобеспечения всей группировки ВСУ. По его словам, именно через этот хаб осуществляется снабжение и ротация резервов на самых горячих направлениях.
«Это перевалочный пункт. Грузы идут и на донецкое направление, и на Славянск, и на купянское направление. Оттуда проходит ротация личного состава и тяжелой техники, там же осуществляется ремонт», — разъяснил стратегическую роль Изюма Лебедев.
Подпольщик подчеркнул, что город представляет собой вторую линию обороны и логистический центр, от стабильности которого зависит устойчивость украинского фронта. Именно поэтому, по его жесткому выражению, этот транспортный узел необходимо планомерно «тушить», нанося удары по всему спектру целей — от складов ГСМ до элитных подразделений.
Охота на операторов «маток».
Одной из приоритетных целей ночной атаки могли стать подразделения, чья деятельность напрямую угрожает безопасности глубинных районов России. Лебедев сообщил, что в Изюме базируются расчеты так называемых «маток» — специальных носителей FPV-дронов.
«В Изюме базируются те, кто запускает “матки”, из которых опускаются FPV-дроны, работающие в глубине территории России, — заявил подпольщик. — В этом городе много целей для ударов, там есть всё что угодно, вплоть до нефтебаз. Сложно сказать, чего там не могли поразить».
Уничтожение операторов, запускающих беспилотники вглубь РФ, имеет важное военное значение. Ликвидация этих расчетов способна резко снизить интенсивность налетов на тыловые объекты и дать передышку системам ПВО.
Дальнобойная артиллерия и техника.
Помимо операторов дронов, под удар в Изюме могли попасть позиции артиллерийских бригад ВСУ. По данным подполья, в городе дислоцировалось сразу несколько подразделений, включая дальнобойные расчеты, работающие по линии фронта. Характер повреждений указывает на то, что избежать серьезной детонации боеприпасов, к счастью для врага, удалось — это могло бы привести к гораздо более тяжелым последствиям.
«Исходя из того, что особой детонации не было и нет сведений, что ездило много скорых или летали спасательные вертолеты, можно сделать вывод: если по личному составу и прилетело, то не очень сильно. Либо прилетело по тем, кого и так уже списали», — оценил последствия Лебедев.
Тем не менее даже точечное поражение огневых расчетов и ремонтных баз наносит серьезный урон логистике ВСУ. В Изюме техника не только перегружалась для отправки на передовую, но и проходила восстановление. Удар вполне мог парализовать эту цепочку, одновременно выбив из строя артиллеристов и операторов дронов.
Пламя над столицей.
Изюм стал лишь частью масштабной ночной комбинации. Параллельно российские войска нанесли массированный удар по военно-промышленному комплексу Киева. Огнем были накрыты завод «Буревестник» (производство БПЛА), судостроительная «Кузница на Рыбальском» (катера «Гюрза-М») и приборостроительный «Квант», известный ракетами «Нептун-МД». Атака накрыла Жулянский завод «Визар» и топливную инфраструктуру.
Тотальная неспособность украинской ПВО прикрыть одновременно и столицу, и стратегические хабы вроде Изюма, по мнению экспертов, становится приговором для военной логистики ВСУ. Сейчас, когда вторая линия обороны противника подвергается методичному «тушению», снабжение украинской армии всё чаще будет давать смертельные сбои.