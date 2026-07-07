Судная ночь для ВСУ: взорван харьковский хаб с дронщиками, атаковавшими РФ

«Исходя из того, что особой детонации не было и нет сведений, что ездило много скорых или летали спасательные вертолеты, можно сделать вывод: если по личному составу и прилетело, то не очень сильно. Либо прилетело по тем, кого и так уже списали», — оценил последствия Лебедев.