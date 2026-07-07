Новости Красноярского края 7 июля: поиски матери из Ачинска, бензин, потоп

Красноярский край приходит в себя после обильных осадков, спасатели вывозят людей из грязевых ловушек, а следователи расширяют географию поиска пропавшей женщины, пятилетнюю дочку которой нашли мертвой. Главные события дня собраны в специальном обзоре.
Мать найденной мертвой 5-летней девочки объявили в федеральный розыск.
Местоположение 32-летней Екатерины Н. по-прежнему неизвестно. На выходных тело ее 5-летней дочери обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске. Назначены дополнительные исследования, поскольку эксперты пока не могут назвать точную причину смерти из-за выраженных гнилостных изменений.
Сотрудники Следственного комитета объявили женщину в федеральный розыск. Юридически ее ищут как пропавшую без вести. Однако правоохранители предполагают, что дочка Екатерины могла стать жертвой собственной матери.
Прокуратура начала проверку качества оказания женщине психиатрической помощи. Оказалось, что Екатерина Н. страдала эмоциональной нестабильностью и наблюдалась у специалистов, а в подростковом возрасте проявляла склонность к бродяжничеству. При этом семья на учетах не состояла: отец работает индивидуальным предпринимателем, девочка посещала детский сад.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в родном городе женщина находилась уже одна. Позже она попала в объективы на окраине Красноярска и в соседнем поселке. Поисковики предполагают, что беглянка передвигается автостопом и, по словам подвозившего ее водителя, направляется в сторону Томска или Новосибирска. Сейчас к операции привлечены 100 полицейских и 30 волонтеров.
Следственные органы просят помощи у граждан. Приметы разыскиваемой: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение. Была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы и зеленые кроссовки. Информацию принимают по телефонам 8 (391) 227−06−45 или 102.
Последствия ливней в Красноярском крае: затопленные улицы, дачи и спасательные операции.
Сутки непрерывных дождей обернулись серьезными проблемами для инфраструктуры региона. В Красноярске 6 июля автомобилисты встали в пробки и массово теряли смытые водой госномера. На правом берегу затопило улицу Электриков, переулок Медицинский, улицу Карамзина и выезды к домам на Свердловской. На левом берегу в реки превратились проезжая часть улицы Авиаторов и дороги микрорайона Солнечный.
Стихия нанесла удар и по краю. В поселке Верхняя Бирюса из-за резкого подъема реки затопило 20 приусадебных участков. Еще восемь участков ушли под воду в селе Солгон Ужурского округа. В Емельяновском округе произошел перелив автодороги местного значения глубиной до полуметра. Движение полностью закрыто к платформе Крючково и садовым товариществам «Учитель 3», «Учитель 4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка», «Экскаваторщик».
Краевым спасателям пришлось вызволять людей из бездорожья. В районе поселка Чесноки на берегу Красноярского водохранилища в грязи застрял легковой автомобиль с женщиной и четырьмя детьми. К ним не смог пробиться даже грузовик «Урал», поэтому эвакуацию провели по воде с помощью лодки. Аналогичный случай произошел вечером возле зеленогорского озера Усовое: легковушка с четырьмя пассажирами, включая двоих детей, оказалась заблокирована из-за размытой дороги. Людей вывезли на автомобиле высокой проходимости.
Что с бензином в Красноярске 7 июля: актуальные цены на АЗС.
Сегодня, 7 июля, цены на бензин в Красноярске зависят от поставщика. Самую низкую стоимость горючего удерживают крупные федеральные сети. Литр АИ-92 на таких станциях стоит около 62,50 рубля, АИ-95 обойдется в 66−67 рублей, а дизельное топливо зафиксировано на уровне 82,90 рубля.
На частных и региональных заправках водители платят заметно больше. Цены на АИ-92 здесь начинаются с 73 рублей и доходят до 97,90 рубля. Стоимость АИ-95 варьируется в границах 77−99,90 рублей, а премиальный АИ-98 продают за 92,90−110 рублей. Литр дизельного топлива оценивают минимум в 88,10 рублей, максимум достигает 120 рублей.
Губернатор края Михаил Котюков подчеркнул, что приоритетом для властей остается северный завоз, работа аграриев, тушение лесных пожаров и функционирование социальных объектов. Минпромторг ежедневно оценивает запасы на нефтебазах. Вводить общекраевые лимиты на продажу топлива правительство не планирует — продавцы сами принимают решение об ограничениях для защиты от искусственного ажиотажа. Любые попытки спекуляций будут жестко пресекаться.
Погода в Красноярском крае 7 июля: штормовой ветер и град.
Метеорологи предупреждают о сохранении опасных погодных явлений. Сегодня, 7 июля, центральные и южные муниципалитеты вновь накроют сильные ливни и грозы. Ожидается крупный град, а шквалистый ветер местами достигнет скорости 25 метров в секунду.
На севере региона, на юге Таймыра, синоптики прогнозируют сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Днем в Эвенкии прогремят грозы. В Эвенкийском и Туруханском округах продолжает действовать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса, в центральной группе районов — четвертого класса.
В Красноярске воздух прогреется до +26 градусов, северо-западный ветер подует со скоростью 3 метра в секунду, атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба. При этом МЧС края предупреждает о сильном дожде. Ночью небо прояснится, температура опустится до +14 градусов.
Когда отключат горячую воду в Советском районе Красноярска.
Плановое отключение горячего водоснабжения в Советском районе пройдет в период с 13 по 22 июля. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.