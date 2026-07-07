Новости Красноярского края 7 июля: поиски матери из Ачинска, бензин, потоп

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в родном городе женщина находилась уже одна. Позже она попала в объективы на окраине Красноярска и в соседнем поселке. Поисковики предполагают, что беглянка передвигается автостопом и, по словам подвозившего ее водителя, направляется в сторону Томска или Новосибирска. Сейчас к операции привлечены 100 полицейских и 30 волонтеров.