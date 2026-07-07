Первоклассникам в России больше не будут задавать домашние задания

Согласно письму Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года домашние задания для первоклассников перестанут быть обязательными. В документе указано, что «в первом классе обучение будет проходить без домашних заданий».
Ранее в «Методических рекомендациях по организации домашней учебной работы» Института стратегии развития образования, подготовленных по заказу Минпросвещения, было прописано, что первоклассники могут получать домашние задания, но их объём не должен превышать одного часа в день.
Ранее мы рассказывали, что введены новые правила записи в поликлинику в России.
Татьяна Картавых