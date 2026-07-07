Лигу чемпионов пообещали привезти в Шымкент после культовой победы

«Они были очень сильны на выезде. Поэтому, когда они приехали сюда, мы ожидали, что будет тяжело, и так и получилось. У нас было много моментов, но в итоге мы победили благодаря этому голу. Я счастлив, что забил и помог команде выиграть. Я просто стараюсь делать свою работу. Я стараюсь помогать команде. Моя работа — забивать, но также и отдавать голевые передачи. Знаете, мы были очень близки к еще одному голу, когда Эля (Эльхан Астанов) замыкал головой мою передачу, и он мог забить. Поэтому я просто надеюсь помогать команде и делать все, чтобы у нас были хорошие результаты. Я рад, что у нас есть хорошая возможность популяризировать казахстанский футбол, а также “Ордабасы”. Это очень прогрессивный клуб. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, но также тем, что могу помогать команде, привлекать внимание, помогать медиа и приносить клубу позитивную атмосферу. У нас скоро будет новый стадион, у нас замечательные болельщики, отличный город и прекрасная атмосфера. Надеюсь, мы выиграем чемпионат и приведем Лигу чемпионов в этот город», — цитирует Йонсена пресс-служба клуба.