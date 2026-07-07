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На пляжах Приморья изымают контрафактный алкоголь

Более 100 литров нелегального алкоголя изъяли в Хасанском округе Приморья. Такие мероприятия позволяют снизить потребление суррогатной продукции, а также сделать отдых безопасным.

Источник: A. C.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли края, предприниматели продавали спиртное без необходимых документов.

«Во время рейдов на пляжах в Андреевке и Зарубино Хасанского округа изъято более 100 литров нелегального алкоголя. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч рублей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что такие рейды будут проходить на протяжении всего летнего сезона.

Для комфортного и безопасного отдыха в Приморье жители и гости края могут жаловаться на некачественный сервис в анонимный чат-бот. Сюда можно написать о «веревочниках» на пляже, об отсутствии кассового чека на базе отдыха, незаконной торговле спиртными напитками, скоплении мусора и по другим поводам.