На пляжах Приморья изымают контрафактный алкоголь

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли края, предприниматели продавали спиртное без необходимых документов.
«Во время рейдов на пляжах в Андреевке и Зарубино Хасанского округа изъято более 100 литров нелегального алкоголя. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч рублей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что такие рейды будут проходить на протяжении всего летнего сезона.
Для комфортного и безопасного отдыха в Приморье жители и гости края могут жаловаться на некачественный сервис в анонимный чат-бот. Сюда можно написать о «веревочниках» на пляже, об отсутствии кассового чека на базе отдыха, незаконной торговле спиртными напитками, скоплении мусора и по другим поводам.