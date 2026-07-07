На пляжах Приморья изымают контрафактный алкоголь

Для комфортного и безопасного отдыха в Приморье жители и гости края могут жаловаться на некачественный сервис в анонимный чат-бот. Сюда можно написать о «веревочниках» на пляже, об отсутствии кассового чека на базе отдыха, незаконной торговле спиртными напитками, скоплении мусора и по другим поводам.