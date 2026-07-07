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Сирены прозвучат в одном из округов Омска: жителей просят не пугаться

Систему оповещения проверят днём 7 июля на территории Октябрьского округа.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 7 июля, в Октябрьском округе Омска проведут учебную проверку системы оповещения. Сирены будут работать с 13:00 до 13:30, сообщили в городском департаменте общественной безопасности.

Тестирование проведёт Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова. Звуковые сигналы могут услышать жители домов, расположенных в границах улиц Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Индустриальной и 3-й Транспортной.

Омичей просят сохранять спокойствие: тревога будет учебной. Жителям также рекомендуют заранее предупредить родственников и соседей о предстоящей проверке.

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