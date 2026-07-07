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Волгоградцы провели ночь в ожидании удара беспилотников ВСУ

В Волгоградской области на всю ночь растянулось ожидание удара БПЛА ВСУ. Беспилотная опасность действует в.

В Волгоградской области на всю ночь растянулось ожидание удара БПЛА ВСУ. Беспилотная опасность действует в регионе уже седьмой час.

Напомним, как ранее сообщала редакция, тревожные сообщения о возможности налёта начали поступать на мобильные телефоны жителей и гостей Волгоградской области в 23:21 6 июля. Гражданам рекомендовалось воздержаться от нахождения на открытых участках улиц и приближения к окнам, по возможности спрятаться в санузле, ванной либо глухом коридоре.

По данным мониторинговых каналов, группы БПЛА около полуночи фиксировались в Михайловском, Фроловском и Ольховском районах.

Отметим, аэропорт Волгограда Росавиацией в течение ночи не закрывался, однако в расписании прилёта и вылета самолётов произошли корректировки из-за налёта БПЛА на регионы юга и центральной части России.

Фото: коллаж с использованием элементов сгенерированных ИИ.

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