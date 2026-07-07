Бешенство крысы: биолог Хряпин рассказал, что делать при укусе животного

Укус дикого или подозрительного животного — это повод для немедленного обращения к специалисту. Что делать, чтобы исключить риск смертельного бешенства, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил биолог и энтомолог Роман Хряпин.
Как сообщалось, в двух населенных пунктах Амурской области выявили два новых случая бешенства, после чего ввели карантинные меры. В Малой Сазанке заболевание обнаружили у крысы, которая укусила ребенка во время борьбы с грызунами на территории частного подворья. После гибели животного лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства. Пострадавшему ребенку назначили курс профилактической вакцинации. Еще один очаг инфекции зафиксировали возле села Волково, где была найдена мертвая дикая лисица с подтвержденным диагнозом.
Хряпин отметил: при контакте с диким грызуном медлить нельзя ни в коем случае. Профилактика всегда эффективнее, чем лечение, которого при бешенстве фактически не существует.
«Если укусила дикая крыса, то, конечно же, лучше в любом случае провести вакцинацию от бешенства. Подчеркиваю: не позднее двух недель с момента получения укуса. Какое-либо другое лечение можно назвать лечением лишь условно. Помогает только предварительная вакцинация или иммунизация сразу после укуса», — заявил Хряпин.
Эксперт советует также по возможности изолировать укусившее животное, чтобы получить точные данные и, возможно, избежать курса уколов. Для этого необходимо обеспечить наблюдение за зверем, не подвергая себя риску повторного контакта.
«Если есть возможность, подозрительное животное мы можем заключить в клетку и понаблюдать за ним: не проявятся ли симптомы. Если же вдруг оно погибло, такое животное обязательно нужно отдать в лабораторию на анализ. Там его вскроют и посмотрят головной мозг на предмет изменений — в мозгу образуются специфические тельца, которые стопроцентно указывают на бешенство», — объяснил биолог.
По словам Хряпина, лабораторная диагностика животного позволяет либо подтвердить угрозу, либо выдохнуть спокойно.
«Исходя из этого принимаются дальнейшие решения. Если вдруг бешенства в животном не обнаруживаем — мы можем даже не прививаться и жить дальше спокойной жизнью», — подытожил он.
Ранее Хряпин подробно рассказал, как передается вирус бешенства, по каким признакам распознать заражение у человека и почему судьба заболевшего, к сожалению, предрешена.