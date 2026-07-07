Бешенство крысы: биолог Хряпин рассказал, что делать при укусе животного

«Если есть возможность, подозрительное животное мы можем заключить в клетку и понаблюдать за ним: не проявятся ли симптомы. Если же вдруг оно погибло, такое животное обязательно нужно отдать в лабораторию на анализ. Там его вскроют и посмотрят головной мозг на предмет изменений — в мозгу образуются специфические тельца, которые стопроцентно указывают на бешенство», — объяснил биолог.