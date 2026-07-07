Минздрав РФ меняет порядок реабилитации взрослых

Главная цель нововведений — облегчить лицензионные требования для профильных клиник за счёт пересмотра стандартов оснащения. Из обязательных списков исключат медицинские изделия, у которых, по данным Росздравнадзора, нет регистрационных удостоверений — их всё равно невозможно купить. Одновременно расширят ассортимент доступных видов оборудования, но без увеличения числа обязательных позиций: медучреждения смогут выбирать изделия одного функционального назначения из разных ценовых групп и от разных производителей, что не создаст лишней финансовой нагрузки. Кроме того, деревянные стулья уберут из списка медицинских изделий и перенесут в раздел «Прочее оборудование» — это позволит закупать их без регистрационного удостоверения.