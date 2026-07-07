Минздрав РФ меняет порядок реабилитации взрослых

Министерство здравоохранения готовит новые поправки к порядку организации медицинской реабилитации для взрослых пациентов. Проект изменений в приказ № 788н от 31 июля 2020 года уже выставлен на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru, пишет «Медвестник». В ведомстве уточнили, что корректировки направлены на совершенствование реабилитационной помощи, а при их подготовке учли предложения Росздравнадзора, главного внештатного специалиста Минздрава Галины Ивановой и Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр».
Главная цель нововведений — облегчить лицензионные требования для профильных клиник за счёт пересмотра стандартов оснащения. Из обязательных списков исключат медицинские изделия, у которых, по данным Росздравнадзора, нет регистрационных удостоверений — их всё равно невозможно купить. Одновременно расширят ассортимент доступных видов оборудования, но без увеличения числа обязательных позиций: медучреждения смогут выбирать изделия одного функционального назначения из разных ценовых групп и от разных производителей, что не создаст лишней финансовой нагрузки. Кроме того, деревянные стулья уберут из списка медицинских изделий и перенесут в раздел «Прочее оборудование» — это позволит закупать их без регистрационного удостоверения.
Прежние корректировки в тот же приказ вносили в 2022 году — тогда разрешили использовать для реабилитации уже работающие кабинеты ЛФК, физиотерапии и другие подразделения без создания отдельных специализированных отделений. В 2023 году ведомство позволило проводить восстановительное лечение на дому для пациентов из отдалённых населённых пунктов или с ограничениями в передвижении, в том числе с применением телемедицинских технологий.