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Учителя из шести регионов Казахстана проходят обучение в Омске

Педагогов ожидают разнообразные мероприятия, лекции и экскурсии.

Источник: Alexander Grey

АСТАНА, 7 июл — Sputnik. В Омске стартовал двухнедельный курс для 20 педагогов начальных классов и русского языка из Казахстана.

На обучение, организованное при поддержке ПАО «Транснефть» и проходящее на базе Омского государственного педагогического университета, приехали педагоги школ Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау, Темиртау и Усть-Каменогорска.

Курс включает учебные лекции от ведущих преподавателей вуза, посвященные современным методикам и универсальным компетенциям. А также практические занятия в Омском государственном историко-культурном музее-заповеднике, обзорные экскурсии по историческим местам региона, посещение театров и музеев.

Своими впечатлениями поделились казахстанцы.

«Для нас визит в Омск — это возможность соприкоснуться с русской культурой, почувствовать еще раз язык Пушкина, Толстого, Чехова, увидеть, как развивается современный язык. Ведь язык — это живое явление, и очень ценно иметь возможность разобраться в его закономерностях вместе с лучшими педагогами», — рассказала директор гимназии № 1 Караганды Татьяна Шнель.

Обучение проходит в рамках договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан. Казахстанцев приветствовала ректор университета Наталья Макарова.

«Для нас большая честь и ответственность принимать коллег из Казахстана. Русский язык и литература — это мощный фундамент, который исторически и культурно нас объединяет. Нам очень ценно делиться своим опытом и перенимать ваш. Уверена, что эти дни будут наполнены не только профессиональными открытиями, но и теплом живого человеческого общения. Ведь поликультурное образование — это прежде всего про людей, которые слышат и понимают друг друга. Мы рады видеть вас в Омске!» — подчеркнула Макарова.

Слушателей курсов ждут:

учебные занятия от ведущих преподавателей ОмГПУ, посвященные современным методикам и универсальным компетенциям;

обзорные экскурсии по городу, чтобы ближе познакомиться с Омском;

интерактивная экскурсия и мастер-классы на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций, оборудованного при поддержке Министерства просвещения РФ.

В ходе госвизита в Казахстан в мае 2026-го Путин назвал важным широкое использование русского языка в Казахстане.

«Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики», — сказал тогда Путин.