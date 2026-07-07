Учителя из шести регионов Казахстана проходят обучение в Омске

«Для нас большая честь и ответственность принимать коллег из Казахстана. Русский язык и литература — это мощный фундамент, который исторически и культурно нас объединяет. Нам очень ценно делиться своим опытом и перенимать ваш. Уверена, что эти дни будут наполнены не только профессиональными открытиями, но и теплом живого человеческого общения. Ведь поликультурное образование — это прежде всего про людей, которые слышат и понимают друг друга. Мы рады видеть вас в Омске!» — подчеркнула Макарова.