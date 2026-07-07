Приёмная кампания в колледжи Новосибирской области завершится 15 августа

В этом году процедура подачи документов стала заметно технологичнее. С 20 июня на портале «Госуслуги» заработал специальный сервис, позволяющий отправить заявление за считанные минуты. Всё, что требуется от абитуриента, — подтверждённая учётная запись. Паспортные данные и сведения о регистрации система подтягивает автоматически. От самого поступающего нужно лишь выбрать учебное заведение, специальность и, при желании, указать личные достижения: победы в олимпиадах или спортивные успехи. К сервису подключены все без исключения 79 колледжей региона.
Есть и важное нововведение, касающееся льготников. Дети участников специальной военной операции, обладающие правом на преимущественное зачисление, теперь могут подтвердить свою льготу автоматически, без сбора бумажных справок. Всего в этом году на базе 9-х и 11-х классов открыто 14 тысяч бюджетных мест. Для тех, кто предпочитает традиционный путь, сохраняется возможность подать документы лично в приёмной комиссии либо отправить их по почте.
Ранее сообщалось, что новую дисциплину о правовых нормах русского языка включат во все программы новосибирских университетов.