Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водители массово используют приложения для поиска бензина

Город вторую неделю подряд сталкивается с массовыми перебоями с топливом.

Источник: Reuters

На фоне продолжающихся в Новосибирске топливных перебоев автомобилисты массово переходят на цифровые сервисы для поиска бензина, пишет Сиб.фм.

Агрегатор «ГдеБЕНЗ» работает как народная карта: водители сами в реальном времени отмечают, где есть топливо, а где выстроились огромные очереди.

Вторая популярная платформа, FuelPrice, не только показывает актуальные цены на разных АЗС, но и служит надежным индикатором наличия горючего: если на карте отображается стоимость литра, значит, на заправке точно есть бензин, что избавляет водителей от бесполезных поездок к пустым колонкам.