В Новосибирске водители массово используют приложения для поиска бензина

На фоне продолжающихся в Новосибирске топливных перебоев автомобилисты массово переходят на цифровые сервисы для поиска бензина, пишет Сиб.фм.
Агрегатор «ГдеБЕНЗ» работает как народная карта: водители сами в реальном времени отмечают, где есть топливо, а где выстроились огромные очереди.
Вторая популярная платформа, FuelPrice, не только показывает актуальные цены на разных АЗС, но и служит надежным индикатором наличия горючего: если на карте отображается стоимость литра, значит, на заправке точно есть бензин, что избавляет водителей от бесполезных поездок к пустым колонкам.