В Новосибирске водители массово используют приложения для поиска бензина

Вторая популярная платформа, FuelPrice, не только показывает актуальные цены на разных АЗС, но и служит надежным индикатором наличия горючего: если на карте отображается стоимость литра, значит, на заправке точно есть бензин, что избавляет водителей от бесполезных поездок к пустым колонкам.