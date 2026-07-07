В Оренбуржье до конца года заменят 62 лифта

ОРЕНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Стартовавшая после травмирования людей при падении лифта в Оренбурге масштабная проверка подъемного оборудования в многоквартирных домах региона продлится полтора месяца, а до конца года замене подлежат 62 лифта. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Глеб Биджаков.
«В Оренбургской области осуществляется плановая замена лифтового оборудования с истекающим назначенным сроком службы. За 2015 — 2025 годы реализации региональной программы капитального ремонта в Оренбургской области заменено 2 312 единиц лифтового оборудования в 672 МКД, до конца 2026 года планируется заменить еще 62 единицы», — сказано в ответе Биджакова на запрос агентства.
На период с 2026 по 2030 год в Оренбургской области предусмотрена замена 186 единиц лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации.
В настоящее время, как уточнил первый замминистра, государственная жилищная инспекция по Оренбургской области осуществляет мониторинг организаций, осуществляющих управление МКД с лифтовым оборудованием. С 8 июня по 15 июля в Оренбургской области намерены проверить соблюдение обязательных требований жилищного законодательства в части содержания лифтового оборудования в МКД. На контроле 5 347 единиц лифтового оборудования в 1 328 МКД Оренбургской области, то есть все установленные в многоэтажках региона лифты.
«В случае если по результатам проведения указанного мониторинга будут обнаружены достаточные данные, указывающие на наличие административного правонарушения, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, будут приняты меры по привлечению управляющих организаций (должностного лица) к административной ответственности», — уточняется в ответе на запрос.
Как ранее сообщал ТАСС, лифтовая кабина упала 5 июня в многоквартирном доме в Оренбурге. За медицинской помощью после инцидента обратились пять человек: двоих осмотрели на месте, одного человека обследовали в больнице, еще двоих госпитализировали.