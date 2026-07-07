В Оренбуржье до конца года заменят 62 лифта

В настоящее время, как уточнил первый замминистра, государственная жилищная инспекция по Оренбургской области осуществляет мониторинг организаций, осуществляющих управление МКД с лифтовым оборудованием. С 8 июня по 15 июля в Оренбургской области намерены проверить соблюдение обязательных требований жилищного законодательства в части содержания лифтового оборудования в МКД. На контроле 5 347 единиц лифтового оборудования в 1 328 МКД Оренбургской области, то есть все установленные в многоэтажках региона лифты.