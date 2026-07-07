Фестиваль ТАЙГАСТРО-2026 охватит шесть стран и более 500 ресторанов

С 25 июля по 16 августа пройдет шестой международный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО, организованный красноярским рестораном Tunguska. В этом году к проекту присоединятся более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая.
Миссия фестиваля — возрождение гастрономического наследия регионов, популяризация локальных продуктов и объединение ресторанного сообщества России и других стран мира. Шеф-повара представят гастрономические сеты из трех блюд, приготовленных из сезонных локальных продуктов.
Вокруг ТАЙГАСТРО выстроится целая экосистема культурных событий и мероприятий-спутников: праздник уличной еды, кинопоказы, ужины в уникальных местах с иностранными шеф-поварами и выставки в главных музеях Красноярска.
Кроме того, фестиваль продолжит развивать просветительский профиль и запустит для шеф-поваров и лидеров ресторанного рынка мультиформатную образовательную платформу ИНТЕРТАЙГАСТРО. Соорганизаторы проекта ИНТЕРТАЙГАСТРО и фестиваля ТАЙГЭЙР — Сибирский институт развития креативных индустрий, опорная организация по развитию креативной экономики Красноярского края.
Гастрономическая программа:
с 16 июля в разных городах России и мира стартует серия гастрольных ужинов, которая пройдет в Сочи, Иркутске, Шанхае, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре; 25−26 июля в Красноярске пройдет фестиваль уличной еды и музыки ТАЙГЭЙР; 30 июля сразу в трех ресторанах Красноярска — Tunguska, SADKO и «Чешуя» — состоятся гала-ужины с участием звезд российской и мировой гастрономии; 5 августа в ресторане «Буян» пройдет гастроперформанс «К истокам»; 13 августа фестиваль завершится в баре «Булгаков» в Красноярске.
Культурная программа:
с 21 июля по 30 августа — выставка «Сибирская кухня» в Литературном музее имени В. П. Астафьева; с 25 июля по 16 августа — интерактивные экскурсии «Кухня коренных этносов» в Красноярском краеведческом музее; с 25 июля по 16 августа — экспозиция Красноярского краеведческого музея в ресторане Tunguska; 31 июля — концерт группы «Твое далеко»; 31 июля, 7, 9, 14 и 19 августа — цикл мероприятий «Прошел Спас — всему час»; 1 августа — КОННЕКТ х ТАЙГАСТРО. Межжанровый фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры; с 8 по 16 августа — фестиваль документального кино в Доме кино; 7 августа — перформанс «Овощная симфония»; 12 августа — спектакль-концерт «Песенки Вертинского»; с 25 июля по 16 августа — встречи, рид-листы и лекции в книжных магазинах «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге.
Образовательная программа:
27−28 июля в Красноярске пройдет международный коммуникационно-образовательный проект ИНТЕРТАЙГАСТРО — мультиформатная площадка для шеф-поваров и лидеров ресторанной индустрии со всего мира с участием известных российских и зарубежных шеф-поваров; 30 июля по итогам проекта в ресторанах Tunguska, SADKO и «Чешуя» состоятся гала-ужины со звездами российской и мировой гастрономии.
Также во время фестиваля запланированы российский и международный пресс-туры.
Партнерами ТАЙГАСТРО выступают компания METRO и СберБизнес. Организаторы отмечают, что на время фестиваля Красноярск превратится в гастрономическую и культурную столицу не только Сибири, но и всей России, став точкой притяжения национального и мирового туризма.
Реклама. ООО «ТУНГУСКА». erid: 2VfnxyCVM9M.