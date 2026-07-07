Фестиваль ТАЙГАСТРО-2026 охватит шесть стран и более 500 ресторанов

с 21 июля по 30 августа — выставка «Сибирская кухня» в Литературном музее имени В. П. Астафьева; с 25 июля по 16 августа — интерактивные экскурсии «Кухня коренных этносов» в Красноярском краеведческом музее; с 25 июля по 16 августа — экспозиция Красноярского краеведческого музея в ресторане Tunguska; 31 июля — концерт группы «Твое далеко»; 31 июля, 7, 9, 14 и 19 августа — цикл мероприятий «Прошел Спас — всему час»; 1 августа — КОННЕКТ х ТАЙГАСТРО. Межжанровый фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры; с 8 по 16 августа — фестиваль документального кино в Доме кино; 7 августа — перформанс «Овощная симфония»; 12 августа — спектакль-концерт «Песенки Вертинского»; с 25 июля по 16 августа — встречи, рид-листы и лекции в книжных магазинах «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге.