Мелатонин: секретное оружие против хронической боли

Ученые из Сиднейского университета пришли к выводу, что мелатонин, известный своей способностью бороться с бессонницей, также может эффективно снижать хроническую боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Pain и основаны на анализе данных 23 клинических испытаний с участием более 2000 человек.
В рамках исследования были проанализированы данные 2028 пациентов, страдающих от различных форм хронической боли, включая боль в спине, остеоартрит и фибромиалгию, а также людей, восстанавливающихся после хирургических вмешательств. Результаты показали, что использование мелатонина снижало уровень боли в среднем на 9−10 баллов по 100-балльной шкале, что сопоставимо с эффектом некоторых популярных обезболивающих средств, таких как нестероидные противовоспалительные препараты и опиоиды.
Кроме того, мелатонин улучшал качество сна пациентов, что особенно важно для людей, страдающих от хронической боли, так как нарушения сна и болевые синдромы часто взаимосвязаны. Ученые подчеркивают, что одновременное воздействие на обе проблемы может повысить общую эффективность лечения.
Тем не менее, авторы исследования предостерегают: мелатонин не должен заменять стандартные методы терапии. Он может быть использован в качестве дополнительного средства после консультации с врачом, особенно для тех пациентов, которые одновременно сталкиваются с бессонницей и хронической болью. Ранее проведенные исследования также показали, что плохое психоэмоциональное состояние может усугублять хроническую боль, что подчеркивает важность комплексного подхода к лечению.