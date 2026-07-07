Мелатонин: секретное оружие против хронической боли

Тем не менее, авторы исследования предостерегают: мелатонин не должен заменять стандартные методы терапии. Он может быть использован в качестве дополнительного средства после консультации с врачом, особенно для тех пациентов, которые одновременно сталкиваются с бессонницей и хронической болью. Ранее проведенные исследования также показали, что плохое психоэмоциональное состояние может усугублять хроническую боль, что подчеркивает важность комплексного подхода к лечению.