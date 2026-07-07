Ориентировщики из Хабаровского края завоевали медали турниров ДФО

В Чите завершились чемпионат и первенство ДФО по спортивному ориентированию. Сборная Хабаровского края завоевала восемь медалей в разных дисциплинах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В соревнованиях участвовали спортсмены из семи регионов ДФО, они состязались в дисциплинах Кросс-классика, Кросс-лонг, Кросс-эстафета-3 человека в пяти возрастных категориях.
Участникам предстояло пройти трассу, наивысшая точка района которой — «сопка Батарейная» расположена на высоте 896 метров над уровнем моря.
По итогам состязаний на счету сборной Хабаровского края восемь медалей.
Победителями стали Дарья Остапенко в кросс-классике, девушки до 17 лет; Алина Трусова в кросс-лонге, женщины; Алиса Царионова, Анастасия Филимонова, Дарья Остапенко в кросс-эстафете-3 человека, девушки до 17 лет.
Серебро у Дарьи Остапенко в кросс-лонге. Бронза — у Марии Турчиной в кросс-лонге, девушки до 15 лет, Алисы Царионовой в кросс-лонге, Тимура Неганова в кросс-лонге, юноши до 17 лет и Алины Трусовой.