Ориентировщики из Хабаровского края завоевали медали турниров ДФО

Серебро у Дарьи Остапенко в кросс-лонге. Бронза — у Марии Турчиной в кросс-лонге, девушки до 15 лет, Алисы Царионовой в кросс-лонге, Тимура Неганова в кросс-лонге, юноши до 17 лет и Алины Трусовой.