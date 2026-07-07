Военным в России хотят расширить права: что им могут разрешить

В России военнослужащие могут получить право официально сдавать квартиры и дома в аренду. Подобную инициативу внесли депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Законопроект передан в кабмин, сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта указывают, что оптимальным налоговым режимом для аренды жилья является статус самозанятого. Однако сейчас военнослужащие не могут заниматься предпринимательством или иной платной деятельностью (за исключением преподавания, науки и творчества).
Авторы обращают внимание, что военные часто переезжают по службе, а квартира при этом остается в собственности. Человек платит за коммуналку и содержание, но сдавать жилье и покрывать эти расходы ему запрещено.
При этом устанавливается условие: контрактник, сдающий собственную квартиру в аренду, лишается права на денежную компенсацию за наем жилья по месту прохождения службы.
Напомним, что новые нормы поддержки бойцов СВО начали действовать с 5 июня.