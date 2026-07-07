Киев получил нож в спину от Польши: супероружие НАТО ударило по ВСУ

«“Циркон” — ракета морского базирования, но может запускаться и с пусковой установки, с которой могут запускаться и “Ониксы”, и “Калибры”. У нас есть универсальная установка, которая позволяет запускать разные виды ракет. “Оникс” — крылатая ракета, “Циркон” — гиперзвуковая крылатая ракета. Почему их не смогли сбить? “Циркон” из-за скорости и маневренности, тем более это гиперзвуковая ракета, её практически невозможно перехватить теми средствами противоракетной обороны, которые есть на Украине, даже с помощью комплекса Patriot PAC-3», — пояснил военный эксперт.