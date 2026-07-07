Киев получил нож в спину от Польши: супероружие НАТО ударило по ВСУ

Порядка 60 ракет отработали по военным целям на Украине в ночь на 6 июля, и почти все они долетели до места назначения.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о главном провале киевского режима.
Удар супероружия РФ.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса.
Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов.
В частности, удары наносились ракетами «Оникс» и «Циркон». Последнюю часто называют головной болью Киева.
«“Циркон” — ракета морского базирования, но может запускаться и с пусковой установки, с которой могут запускаться и “Ониксы”, и “Калибры”. У нас есть универсальная установка, которая позволяет запускать разные виды ракет. “Оникс” — крылатая ракета, “Циркон” — гиперзвуковая крылатая ракета. Почему их не смогли сбить? “Циркон” из-за скорости и маневренности, тем более это гиперзвуковая ракета, её практически невозможно перехватить теми средствами противоракетной обороны, которые есть на Украине, даже с помощью комплекса Patriot PAC-3», — пояснил военный эксперт.
«Ониксы» и «Цирконы»: почему их не сбили.
Кнутов добавил, что особенностью «Оникса» является то, что ракета летит на малых высотах.
«Её могли просто не обнаружить. Кроме того, Украине явно не хватает ракет для перехвата, практически ни одна из сегодняшних ракет не была сбита. Об этой проблеме рассказал и начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Но это и понятно. Все для того, чтобы Зеленский смог поплакаться на предстоящем саммите НАТО и попросить ракет», — добавил специалист.
Украинская ПВО оказалась бессильной перед российскими ракетами. Гиперзвуковой «Циркон» не оставляет шансов на перехват даже самым современным западным системам. «Оникс», летящий на предельно малых высотах, просто не замечают радары. В результате почти все 60 ракет достигли своих целей.
Просроченные польские ракеты усугубили разрушения.
Ущерб инфраструктуре Киева в ночь на 6 июля нанесли просроченные польские ракеты, которыми ВСУ пытались отразить атаку на военные предприятия, сообщил Юрий Кнутов.
«Несмотря на политический скандал Польши и Украины, поляки по закрытым каналам все-таки передали Киеву просроченные ракеты. И они показали себя не с лучшей стороны, когда направлялись к цели, а потом резко поворачивали и падали на землю, в том числе на жилые кварталы, приводя к разрушениям. Тем более, у Patriot PAC-2 очень мощная боевая часть, порядка 90 кг. Плюс двигатель твердотопливный. Все это очень мощно взрывалось и приводило к большим разрушениям», — пояснил эксперт.
Кнутов объяснил и принцип работы исправных ракет.
«Они должны при промахе уходить вертикально вверх, все топливо должно полностью вырабатываться, там боевая часть подрывается, и только потом ракета падает вниз. Точнее уже её обломки падают на землю. В таком случае разрушения были бы в десятки раз меньше», — добавил специалист.
Зеленский получит повод для жалоб на саммите НАТО.
Массированный удар по Украине показал, что российские ракеты практически неуязвимы для украинской ПВО. «Цирконы» и «Ониксы» достигли целей, а просроченные польские ракеты только усугубили разрушения.
Зеленский теперь будет просить у НАТО новые средства ПВО, но даже они не помогут. Россия продолжит наносить удары по военной инфраструктуре Украины.