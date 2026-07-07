12 июля Приморский край отметит День рыбака

— с 11:30 до 20:00 будет работать гастрономический городок, где команды 10 ресторанов и кафе дальневосточной столицы предложат жителям и гостям города множество блюд из рыбы. Все желающие смогут распробовать вкус дальневосточной кухни в таких гастрономических предложениях, как омлет с неркой или паста с рыбой, пян-се и расстегаи с минтаем, блины с неркой и пирог с горбушей;