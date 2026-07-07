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12 июля Приморский край отметит День рыбака

12 июля Приморский край отмечает профессиональный праздник — День рыбака. Во Владивостоке праздничные мероприятия пройдут на набережной Спортивной гавани возле Национального центра «Россия» в Приморском крае.

Источник: Соцсети

Программа:

— с 11:30 до 20:00 будет работать гастрономический городок, где команды 10 ресторанов и кафе дальневосточной столицы предложат жителям и гостям города множество блюд из рыбы. Все желающие смогут распробовать вкус дальневосточной кухни в таких гастрономических предложениях, как омлет с неркой или паста с рыбой, пян-се и расстегаи с минтаем, блины с неркой и пирог с горбушей;

— в 12:00 на праздничной площадке повара приготовят 200 литров ухи;

— в 16:30 мастера приготовят в 100-литровом казане картошку с минтаем;

— с 12:00 до 17:00 в программе праздника — гастрономические мастер-классы, где главным ингредиентом тоже будет рыба. Заявлено восемь мастер-классов, все желающие научатся готовить хрустящую камбалу с картофелем и крабовым соусом, биточки из минтая с черным и белым рисом под огуречным соусом, пельмени с минтаем. Каждый мастер-класс — это порядка 60 блюд. Серия этих уроков завершится вкусным мороженым;

— с 12:00 до 18:00 будет работать развлекательная зона. Любой гость праздника сможет создать авторскую поделку на рыбацкую тематику. А на стойке регионального Туристско-информационного центра жители и гости Владивостока смогут познакомиться с вариантами отдыха у моря, экскурсионными программами, событийным календарем. Это позволит спланировать выходные и организовать семейный отдых. Фотовыставка познакомит гостей мероприятия с представителями рыболовной отрасли, людьми морских профессий, яркими эпизодами дальневосточной путины, переработки рыбы.

— с 16:00 до 20:00 праздничное настроение всем гостям и участникам праздника будут дарить группы КОИН и Радио Бэнд, а также ансамбль песни и пляски Краснознаменного Тихоокеанского флота России.

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