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В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 21 градуса тепла

Ночью температура может опуститься до плюс 15 градусов.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве 7 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на 8 июля она может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.