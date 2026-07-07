В Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве 7 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на 8 июля она может опуститься до плюс 15 градусов.
Ветер юго-западный, южный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 16 градусов.