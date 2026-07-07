Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре 76-летний водитель сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе

Сводка Госавтоинспекции Хабаровского края за 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 6 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два столкновения и один наезд на пешехода. Самый тревожный случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре. По предварительным данным, около 17:54 в районе дома № 23 по улице Дикопольцева 76-летний водитель «Тойоты Лайт Эйс» двигался со стороны Вокзальной в сторону Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе он не предоставил преимущество и совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и проявлять особое внимание при проезде пешеходных переходов. Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.

Всего за сутки в крае выявлено 306 нарушений ПДД. Задержаны 15 пьяных водителей, 13 автомобилистов не пропустили пешеходов, девять пешеходов сами нарушили правила, а 16 человек сели за руль без прав или будучи лишёнными удостоверения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru