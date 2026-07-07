В Комсомольске-на-Амуре 76-летний водитель сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 6 июля, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили три человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два столкновения и один наезд на пешехода. Самый тревожный случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре. По предварительным данным, около 17:54 в районе дома № 23 по улице Дикопольцева 76-летний водитель «Тойоты Лайт Эйс» двигался со стороны Вокзальной в сторону Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе он не предоставил преимущество и совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и проявлять особое внимание при проезде пешеходных переходов. Пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности.
Всего за сутки в крае выявлено 306 нарушений ПДД. Задержаны 15 пьяных водителей, 13 автомобилистов не пропустили пешеходов, девять пешеходов сами нарушили правила, а 16 человек сели за руль без прав или будучи лишёнными удостоверения.
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