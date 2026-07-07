В Комсомольске-на-Амуре 76-летний водитель сбил семилетнего мальчика на пешеходном переходе

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два столкновения и один наезд на пешехода. Самый тревожный случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре. По предварительным данным, около 17:54 в районе дома № 23 по улице Дикопольцева 76-летний водитель «Тойоты Лайт Эйс» двигался со стороны Вокзальной в сторону Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе он не предоставил преимущество и совершил наезд на семилетнего мальчика. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.