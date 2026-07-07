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Связь оборвалась у самой вершины: чем закончились поиски двух туристок

Девушки перестали выходить на связь после восхождения. Спасатели МЧС нашли их в высокогорном лагере на высоте 4317 метров.

Источник: Деловой Казахстан

Ночная поисково-спасательная операция в горах Алматы завершилась благополучно.

Двух туристок 2007 и 2008 годов рождения, пропавших во время восхождения на пик Сатпаева, удалось найти живыми. Девушки перестали выходить на связь после подъема, что стало причиной масштабных поисков.

Последний сигнал был возле вершины.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112 ночью.

По словам родственников, девушки должны были вернуться в назначенное время, однако этого не произошло. Последний раз их местонахождение фиксировалось днем — в районе вершины пика Сатпаева.

После этого связь с туристками полностью оборвалась.

Спасатели поднялись в горы ночью.

На поиски незамедлительно выехали сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» МЧС Казахстана совместно со Службой спасения ДЧС Алматы.

Спасательная группа прибыла в район Большого Алматинского озера и начала обследование высокогорного маршрута, ведущего к пику Сатпаева.

Поиски проходили в темное время суток, когда температура в горах заметно снижается, а передвижение становится значительно сложнее.

Нашли на высоте 4317 метров.

В итоге туристок обнаружили в районе кемпинга у пика Сатпаева на высоте 4317 метров над уровнем моря.

После того как спасатели убедились, что угрозы для жизни девушек нет, их сопроводили вниз — в безопасное место.

Медицинская помощь туристкам не потребовалась.

Поисково-спасательная операция завершилась успешно.

Почему подобные случаи происходят все чаще.

Летом горные маршруты вокруг Алматы становятся особенно популярными, однако даже опытные туристы могут столкнуться с опасными ситуациями.

Потеря связи, резкое ухудшение погоды, переоценка своих сил или задержка на маршруте способны привести к тому, что возвращение затягивается до темноты, а спасателям приходится проводить ночные поисковые операции.

Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее сообщать близким маршрут, рассчитывать время возвращения, иметь запас теплой одежды, полностью заряженный телефон и не отправляться в высокогорье в одиночку.

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