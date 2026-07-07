26 вспышек за сутки: аномальная активность Солнца грозит отключением света

«Фиксация 24−26 вспышек категории C и выше за сутки свидетельствует о том, что Солнце находится в состоянии повышенной активности. Даже если каждая отдельная вспышка категории C не является экстремальной, их совокупность за сутки означает, что Солнце высвободило значительное количество энергии в электромагнитном спектре. Солнце проходит через примерно 11-летние циклы активности, характеризующиеся изменением количества солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. 2026 год, вероятно, находится вблизи пика 25-го солнечного цикла, когда активность Солнца достигает своего максимума. В этот период магнитные поля становятся более сложными и нестабильными, что приводит к увеличению частоты и интенсивности солнечных вспышек», — сказал он.