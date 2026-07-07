26 вспышек за сутки: аномальная активность Солнца грозит отключением света

На Солнце за минувшие сутки зарегистрировано 26 вспышек категории C. Это новый рекорд за последние два года.
В эксклюзивном комментарии aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев объяснил, какую угрозу Земле может нести эта аномалия.
«Фиксация 24−26 вспышек категории C и выше за сутки свидетельствует о том, что Солнце находится в состоянии повышенной активности. Даже если каждая отдельная вспышка категории C не является экстремальной, их совокупность за сутки означает, что Солнце высвободило значительное количество энергии в электромагнитном спектре. Солнце проходит через примерно 11-летние циклы активности, характеризующиеся изменением количества солнечных пятен, вспышек и корональных выбросов массы. 2026 год, вероятно, находится вблизи пика 25-го солнечного цикла, когда активность Солнца достигает своего максимума. В этот период магнитные поля становятся более сложными и нестабильными, что приводит к увеличению частоты и интенсивности солнечных вспышек», — сказал он.
По словам эксперта, рекордное количество вспышек не обязательно приведет к катастрофическим последствиям.
«Однако эта аномалия значительно повышает вероятность возникновения корональных выбросов массы (КВМ) — гигантских облаков плазмы и магнитных полей, выбрасываемых из солнечной атмосферы. Если КВМ направлен в сторону Земли, он может вызвать геомагнитную бурю. Высокоэнергетичные частицы, выбрасываемые во время вспышек и КВМ, могут повреждать электронику спутников, вызывать сбои в их работе, сокращать срок службы и даже приводить к их полной потере. Это может повлиять на системы навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. Сильные геомагнитные бури способны индуцировать токи в линиях электропередач, что может привести к перегрузкам, повреждению трансформаторов и даже масштабным отключениям электроэнергии», — отметил Киселев.
Кроме того, по словам астронома, геомагнитные бури способствуют появлению ярких и расширенных полярных сияний. В период рекордной активности они могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.