Как появился праздник Ивана Купалы и почему его празднуют 7 июля

Предки считали, что вода сегодня приобретает магические свойства, способствует исцелению, обязательный ритуал — купание. Вечером молодые люди водили хороводы и прыгали через огонь. Считалось, что языки пламени могут «слизать» неудачи и болезни. На Руси верили, что только в этот день вода дружит с огнем. Этнограф Иван Сахаров пишет о том, что молодежь прыгала не только через костер, но и через кусты крапивы.