Как появился праздник Ивана Купалы и почему его празднуют 7 июля

Праздник Ивана Купалы, отмечаемый 7 июля, также известный как Иванов день, Купальская ночь, связан как с народными летними обрядами, так и с церковным празднованием Рождества Иоанна Крестителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
История этого праздника начинается в языческие времена, когда он был связан с днем летнего солнцестояния, обозначал переход от весны к лету. С приходом христианства его приурочили к рождеству Иоанна Крестителя.
Предки считали, что вода сегодня приобретает магические свойства, способствует исцелению, обязательный ритуал — купание. Вечером молодые люди водили хороводы и прыгали через огонь. Считалось, что языки пламени могут «слизать» неудачи и болезни. На Руси верили, что только в этот день вода дружит с огнем. Этнограф Иван Сахаров пишет о том, что молодежь прыгала не только через костер, но и через кусты крапивы.
Иван Купала — это, пожалуй, единственный славянский праздник, обряды которого сейчас хорошо известны. Его отмечали в деревнях даже в советское время. Празднуют и сегодня, причем традиционные обряды остались прежними.
Считалось, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник. Цветок этого растения имел магическую силу: открывал все тайны мира. Согласно славянским поверьям, папоротник цветет лишь один миг. Сорвать его чрезвычайно сложно, этому старается помешать и нечистая сила, которая лишает искателя рассудка, речи и памяти. Но тот, кто преодолеет все испытания и станет счастливым обладателем заветного цветка, приобретет необычные возможности. Со временем магические свойства цветка папоротника «перешли» на ивана-да-марью. Это растение начинает цвести как раз в начале июля.
На Купалу принято умываться колодезной водой, а лучше — росой. Считалось, что именно в этот день она обладает целебными свойствами.
Главные купальские травы — зверобой, иван-да-марья, полынь, чертополох, крапива, ромашка, тимьян (чабрец) и папоротник. Собирают их на рассвете 7 июля по росе или в купальскую полночь. Считается, что в это время растения обладают максимальной целебной и магической силой; из них плетут венки, заваривают чаи и делают обереги.
Главные традиции — купание в реках, умывание росой, разжигание костров, вождение хороводов, плетение венков, гадания и сбор целебных трав.