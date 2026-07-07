Нижегородский экономист Золотов оценил долю затрат на топливо в цене продуктов

Третью неделю нижегородцы не могут спокойно заехать на заправку: то бензина нет в наличии, то приходится стоять в длинной веренице машин. Экономист Александр Золотов обращает внимание на главную опасность: если кризис затянется, он ударит по тем, кто вообще не садится за руль. Ведь вслед за топливом могут подняться цены на всё, что возят по дорогам.