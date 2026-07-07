Нижегородский экономист Золотов оценил долю затрат на топливо в цене продуктов

Заведующий кафедрой экономической теории и методологии ННГУ, доктор экономических наук Александр Золотов в интервью порталу «Живем в Нижнем» рассказал, что может подорожать из-за проблем с топливом.
Третью неделю нижегородцы не могут спокойно заехать на заправку: то бензина нет в наличии, то приходится стоять в длинной веренице машин. Экономист Александр Золотов обращает внимание на главную опасность: если кризис затянется, он ударит по тем, кто вообще не садится за руль. Ведь вслед за топливом могут подняться цены на всё, что возят по дорогам.
«Доля расходов, связанных с затратами на топливо, в цене продуктов питания колеблется от 3% до 15%. Соответственно, рост цены на топливо, например, на 30%, может добавить 1% к цене товаров в первом случае и — 4,5% во втором. А может и не добавить, если продавцы захотят сохранить объемы продаж», — говорит доктор экономических наук.
Впрочем, у автомобильных перевозок есть альтернативы. Часть грузов, например, могут перебросить на железную дорогу. Но и здесь, предупреждает экономист, есть свой риск: некоторые перевозчики могут попытаться воспользоваться ситуацией и поднять цены на свои услуги.
Подробнее о влиянии сложностей с топливом на рост цен в других сферах читайте в нашем специальном материале.