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Осуждённый из новосибирской колонии подтянулся 1 000 раз и установил новый рекорд

В исправительной колонии № 2 осуждённый установил новый спортивный рекорд: он подтянулся на перекладине 1 000 раз за 100 подходов.

Источник: Om1 Новосибирск

Достижение зафиксировали во время занятий спортивного кружка, который работает в учреждении.

На выполнение упражнения у мужчины ушло 1 час 59 минут. Результат внесли в специальную книгу рекордов подразделения.

«На выполнение задания у осуждённого ушло 1 час 59 минут. Это время показывает не только физическую силу, но и высокую степень самоорганизации, сосредоточенности и психологической устойчивости. Данное достижение было зафиксировано в специальной книге рекордов подразделения», — прокомментировал заместитель начальника учреждения Евгений Черняев.

В учреждении считают, что подобные достижения могут стать примером для других осуждённых. Занятия спортом помогают поддерживать дисциплину, развивать выносливость и возвращаться к активной жизни.