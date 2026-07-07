Осуждённый из новосибирской колонии подтянулся 1 000 раз и установил новый рекорд

Достижение зафиксировали во время занятий спортивного кружка, который работает в учреждении.
На выполнение упражнения у мужчины ушло 1 час 59 минут. Результат внесли в специальную книгу рекордов подразделения.
«На выполнение задания у осуждённого ушло 1 час 59 минут. Это время показывает не только физическую силу, но и высокую степень самоорганизации, сосредоточенности и психологической устойчивости. Данное достижение было зафиксировано в специальной книге рекордов подразделения», — прокомментировал заместитель начальника учреждения Евгений Черняев.
В учреждении считают, что подобные достижения могут стать примером для других осуждённых. Занятия спортом помогают поддерживать дисциплину, развивать выносливость и возвращаться к активной жизни.