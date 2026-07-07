Сергей Верещагин провел выездное совещание по подготовке Красноярска к зиме

Перед проведением совещания мэр Красноярска ознакомился с производственными мощностями станции. В конце прошлого года здесь запустили второй энергоблок, который был полностью произведен на отечественных предприятиях. Вместе с ним в эксплуатацию ввели новый электрофильтр, обеспечивающий очистку газов порядка 99%, — аналогичный агрегат уже функционирует на первом энергоблоке. После этого участники встречи обсудили, как идет подготовка к будущему отопительному периоду. Гендиректор Енисейской ТГК Олег Бубновский проинформировал о ходе работ по модернизации тепловых сетей. В текущем году планируется обновить порядка 55 километров магистральных трубопроводов. За последние шесть лет компания провела ремонт, реконструкцию и строительство 300 километров сетей, а также возвела центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции. Согласно информации ресурсоснабжающей организации, показатель износа инфраструктуры удалось снизить с 70% до 45%, при этом количество повреждений в сети сократилось на треть. Кроме того, участники совещания обсудили замещение котельной ЭВРЗ. В настоящее время на объекте уже ведутся работы, в частности, возводится центральный тепловой пункт. По завершении переключения на ТЭЦ-2 к новому источнику теплоснабжения будет подключено 97 зданий, включая 34 жилых дома и 8 объектов социальной инфраструктуры. Стоит напомнить, что в период сильных морозов прошлой зимой из-за неисправностей на данной котельной наблюдалось снижение параметров подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения. Для оперативного устранения аварии были привлечены специалисты СГК. Перевод потребителей ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 — ключевой проект этого года для нас. Это позволит не только снять проблему с перебоями теплоснабжения, но и снизить нагрузку на экологию города, — сообщил Олег Бубновский. Отдельно на совещании рассмотрели вопросы, касающиеся работы с обращениями жителей. В предыдущий отопительный сезон в пик морозов через мои страницы в соцсетях в наши службы поступило около 350 жалоб красноярцев на холод в квартирах. Характер проблем разный — от сбоев во внутридомовых сетях до недостаточной утепленности фасадов. По ряду адресов мероприятия были проведены, необходимо в течение подготовительного периода все работы завершить, в том числе по межпанельным швам наружных стен. Ход устранения должен быть на контроле профильного департамента, — отметил Сергей Верещагин. Помимо этого, в ходе встречи обсуждался вопрос приведения территорий в порядок после проведения земляных работ. Представители компании сообщили, что в прошлом году они завершили работы по 347 ордерам, а в текущем — восстановили 71 участок. Мэр Красноярска акцентировал внимание на том, что необходимо повысить требования к качеству выполняемых работ. В повестку также был включен вопрос о перспективах внедрения программы «Новое тепло», направленной на перевод частного сектора города на электроотопление. На сегодняшний день подобное оборудование установлено в 771 доме, при этом часть расходов на монтаж и последующие коммунальные платежи компенсирует ресурсоснабжающая организация. По словам Сергея Верещагина, со стороны жителей территорий, входящих в состав большого Красноярска, наблюдается высокий интерес к участию в программе, однако для продолжения данной инициативы требуется ее дальнейшая детальная проработка.