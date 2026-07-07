Синоптик Позднякова: Московский регион ждут огуречные ночи

«Это уже такая переделка фразы об огуречных ночах… Температура воздуха будет около или чуть выше климатической нормы на этой неделе. А это значит, что при теплых ночах будут активно плодоносить такие культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны. Так что можно рассчитывать, что к середине июля жители столичного региона смогут воспользоваться урожаем», — добавила синоптик.