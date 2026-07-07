Синоптик Позднякова: Московский регион ждут огуречные ночи

В Московском регионе ожидаются огуречные ночи, погода будет способствовать появлению урожая кабачков и огурцов. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее синоптики предупреждали об огуречных дождях в Москве.
«Минимальная температура воздуха в столичном регионе будет превышать отметку в 15 градусов, ночи будут в большей степени облачные. Температура как раз та, при которой в ночное время растут огурцы. Поэтому мы говорим, что впереди огуречные ночи, с той точки зрения, что теплые ночи», — сказала Позднякова.
Фразу об огуречных дождях она назвала метафорой.
«Это уже такая переделка фразы об огуречных ночах… Температура воздуха будет около или чуть выше климатической нормы на этой неделе. А это значит, что при теплых ночах будут активно плодоносить такие культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны. Так что можно рассчитывать, что к середине июля жители столичного региона смогут воспользоваться урожаем», — добавила синоптик.