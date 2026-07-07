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Боец ММА систематически избивал женщину во Владивостоке

В Приморском крае следователи СКР возбудили уголовное дело за истязание после публикации в интернете. В сообщении рассказывалось, что житель Владивостока в июле 2026 года неоднократно избивал женщину и применял к ней другие насильственные действия, причиняя ей физические и моральные страдания. В настоящее время устанавливаются личности участников и все обстоятельства произошедшего.

В Приморском крае следователи СКР возбудили уголовное дело за истязание после публикации в интернете. В сообщении рассказывалось, что житель Владивостока в июле 2026 года неоднократно избивал женщину и применял к ней другие насильственные действия, причиняя ей физические и моральные страдания. В настоящее время устанавливаются личности участников и все обстоятельства произошедшего.