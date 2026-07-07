Школьники Хабаровского края поучаствовали в выпуске более 350 тысяч краснокнижных рыб в реку

Участники проекта «Малмыжская социально-экологическая инициатива» вместе с педагогами посетили Анюйский рыбоводный завод. Во время экскурсии школьники узнали о работе предприятия и приняли участие в выпуске в реку более 350 тысяч штук молоди калуги и амурского осетра. Сотрудники завода рассказали юным экологам о том, какие меры сегодня принимают ученые и государство для восстановления популяций ценных пород рыб, как ведется мониторинг состояния водных биоресурсов и почему так важно сохранять уникальную экосистему Амура. После выпуска молоди организаторы проекта провели тематическую лекцию в Найхинской средней школе, где закрепили полученные знания.