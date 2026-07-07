Ботулинотерапия в косметологии: показания, зоны введения, частота повторов

Отдельно стоит сказать о профилактическом применении. Когда мышца длительно находится в расслабленном состоянии, кожа над ней меньше заламывается и медленнее формирует глубокую складку. По этой причине процедуру нередко выбирают пациенты, у которых выраженных морщин еще нет, но есть наследственная склонность к их раннему появлению. Такой подход называют превентивным и применяют осторожно, чтобы не нарушить естественную мимику.