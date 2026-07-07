От колонки до прилавка: как проблемы на нижегородских АЗС повлияют на цены

«Соответственно, рост цены на топливо, например, на 30%, может добавить 1% к цене товаров в первом случае и 4,5% — во втором. А может и не добавить, если продавцы захотят сохранить объемы продаж. На самом деле, управление структурой издержек позволяет нивелировать рост одной составляющей за счет сокращения величины других», — сказал Александр Золотов.