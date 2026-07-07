От колонки до прилавка: как проблемы на нижегородских АЗС повлияют на цены

Очереди на заправках и скачущие цены на бензин уже изрядно потрепали нервы нижегородским водителям. Однако, как выясняется, это лишь вершина айсберга. Заведующий кафедрой экономической теории ННГУ, доктор экономических наук Александр Золотов рассказал порталу «Живем в Нижнем», как дефицит топлива отразится на ценах в магазинах.
Сложности на заправках.
Ситуация на нижегородских заправках остается напряженной. При этом на рынке образовался явный раскол: крупные сети сдерживают цены, вводя ограничения на отпуск топлива, тогда как мелкие независимые АЗС пользуются ажиотажем, компенсируя отсутствие очередей резким повышением тарифов.
«Первый фактор неприятен, но, если имеет экономические последствия, то скорее косвенные, например, сокращение притока автотуристов. Второй — прямо влияет на издержки использования автотранспорта. Когда речь идет о грузовом транспорте, то возникает давление на цены перевозимых товаров», — говорит Александр Золотов.
«Очевидно, что при отсутствии бензина и дизельного топлива могут приостановиться некоторые сельскохозяйственные работы. Но при том внимании, которое уделяют обеспечению этих работ федеральное и региональное правительства, подобные приостановки — скорее исключение», — объяснил Александр Золотов.
По его словам, топливная проблема теряет остроту с учетом экстренных мер, принимаемых государством на всех уровнях. Однако, если нехватка бензина примет затяжной характер, в первую очередь, рост цен затронет те сферы, которые связаны с автомобильными перевозками товаров. Например, оптовая и розничная торговля.
Могут ли подорожать продукты и насколько?
По словам Александра Золотова, доля расходов на топливо в цене продуктов колеблется от 3 до 15%.
«Соответственно, рост цены на топливо, например, на 30%, может добавить 1% к цене товаров в первом случае и 4,5% — во втором. А может и не добавить, если продавцы захотят сохранить объемы продаж. На самом деле, управление структурой издержек позволяет нивелировать рост одной составляющей за счет сокращения величины других», — сказал Александр Золотов.
Еще одно возможное следствие — это частичное переключение спроса на услуги других видов перевозок, например, железнодорожный транспорт.
«Не исключены попытки использовать ситуацию для повышения цен на услуги альтернативных перевозчиков», — отметил экономист.
Пока государство держит ситуацию на контроле, рост цен на продукты остаётся маловероятным. Но затяжной характер кризиса способен изменить эту картину.