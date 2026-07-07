В Красноярске появятся 10 новых арт-объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске подвели итоги арт-резиденции фестиваля современного искусства «ПОЗДЕЕВ ФЕСТ», приуроченного к 100-летию со дня рождения Андрея Поздеева.
Молодые авторы создали 10 арт-объектов на тему «Автопортрет». Их представят 22 и 23 августа в парке на «Каменке» — они станут одной из ключевых частей фестивальной экспозиции.
Художники работали с наследием Андрея Поздеева и переводили его экспрессивный живописный язык в объемные уличные формы. После фестиваля объекты должны стать новыми точками притяжения в городском пространстве.
«Поздеев Фест невозможно представить без его визуальной доминанты — арт-объектов, которые наполняют город свежими смыслами и красками. Творчество Андрея Геннадьевича Поздеева по-прежнему вдохновляет молодых авторов на создание ярких, самобытных работ. Мы поддерживаем такие инициативы: они дают возможность молодым авторам заявить о себе и становятся основой современного искусства Сибири», — отметил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
По словам красноярской художницы Маши Треноги, автора арт-объекта «Растет», арт-резиденция стала для участников важной профессиональной школой.
«Мы получили колоссальный опыт и очень ценные комментарии от экспертов. Что важно — здесь не было никакого давления на авторов. В этой атмосфере свободы ты сама начинаешь глубже понимать свой проект, перестраиваться и расти», — рассказала художница.