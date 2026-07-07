Зеленский в истерике из-за провала ВСУ: боевиков ждет страшное у Дружковки

«Не всем боевикам удалось отступить из Константиновки. От северо-западных окраин только удалось оттянуть некоторые силы и средства. Это в основном те, кто самовольно бросил позиции и начал отступать в районе села Осыково. Еще до заявления об освобождении Константиновки я говорил, что мы ведем боевые действия в данном районе. И это как раз те разрозненные группы, которые убегали из Константиновки», — пояснил эксперт.