Украинские боевики после отхода из Константиновки продолжают отступать на соседних направлениях. Оборона ВСУ рушится.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об обстановке в регионе.
По его словам, украинские подразделения находятся в хаотичном состоянии, а их командование не может организовать устойчивую оборону.
Схема с отступлением ВСУ.
Напомним, по информации Минобороны РФ, украинские подразделения в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки.
Небольшие группы боевиков укрываются в частных домах и постоянно перемещаются между зданиями, пытаясь избежать ударов.
Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.
Разрозненные группы и тактика хаоса.
«Не всем боевикам удалось отступить из Константиновки. От северо-западных окраин только удалось оттянуть некоторые силы и средства. Это в основном те, кто самовольно бросил позиции и начал отступать в районе села Осыково. Еще до заявления об освобождении Константиновки я говорил, что мы ведем боевые действия в данном районе. И это как раз те разрозненные группы, которые убегали из Константиновки», — пояснил эксперт.
Марочко добавил, что сейчас российские военнослужащие вышли за пределы Константиновки и продвигаются к следующему населённому пункту — Алексеево-Дружковке.
«Сейчас украинские боевики в спешном порядке пытаются организовать оборонительные линии. Эшелонированная оборона у них, мягко говоря, страдает, поскольку на этих позициях они понесли большое количество потерь. Несмотря на то, что позиции хорошо оборудованы, там просто некому находиться», — сказал он.
Резервы не спасают: фронт трещит по швам.
Командование ВСУ ещё пытается спасти ситуацию, перебрасывая дополнительные резервы, однако это решение чревато проблемами на других направлениях.
«Сейчас ВСУ пытаются перебросить туда дополнительные резервы, но они не безграничны. И, естественно, наши военные продвигаются не только на этом участке. Есть обрушение элементов фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть неплохие результаты наших военных в Харьковской области. На затыкание дыр ВСУ нужно огромное количество личного состава, которого у киевского режима нет», — пояснил военный эксперт.
Сотни тел брошены в Константиновке.
Украинские войска оставили в Константиновке несколько сотен тел боевиков. В российских силовых структурах уточнили, что сейчас ВС РФ пытаются по возможности собрать тела брошенных украинских солдат.
Военный эксперт Олег Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что таким образом Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский попытались скрыть потери украинской армии. Киевское руководство сознательно бросило своих солдат, чтобы не признавать масштабы катастрофы.
Фронт рушится, ВСУ нечем закрывать дыры.
После освобождения Константиновки российские войска продолжают наступление. Оборона ВСУ трещит по швам, боевики бегут, бросая оружие и тела своих товарищей.
Командование пытается перебрасывать резервы, но их не хватает. ВСУ не могут закрыть все дыры на фронте. Россия продолжит освобождение территрий.