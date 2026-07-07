Школьница из Новосибирской области стала «Юной Мисс Европы» на конкурсе красоты

На конкурсе юной модели предстояло показать три образа: fashion-выход в современной молодежной одежде, стилизованном национальном костюме и вечернем платье или классическом костюме. Сибирячка успешно справилась со всеми этапами. В школе отметили, что это результат таланта Кати, ее упорного труда и профессиональной подготовки.