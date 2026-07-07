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Школьница из Новосибирской области стала «Юной Мисс Европы» на конкурсе красоты

Катя Ракчеева завоевала Гран-при на ежегодном фестивале.

Источник: Комсомольская правда

Ученица 3 «Б» класса Толмачевской школы № 61 Катя Ракчеева стала победительницей национального конкурса BEAUTY RUSSIA 2026 в Москве. Об этом сообщили в учреждении.

Девочка завоевала Гран-при и получила титул «Юная Мисс Европы» ежегодного фестиваля красоты, моды и таланта. Конкурс был посвящен 104-летию со дня рождения легендарного модельера Пьера Кардена.

На конкурсе юной модели предстояло показать три образа: fashion-выход в современной молодежной одежде, стилизованном национальном костюме и вечернем платье или классическом костюме. Сибирячка успешно справилась со всеми этапами. В школе отметили, что это результат таланта Кати, ее упорного труда и профессиональной подготовки.