Более тысячи деревьев и кустарников украсили парк имени Сергея Лазо во Владивостоке

Активное преображение территории началось на прошлой неделе, с 29 июня. Все эти дни зеленые насаждения высаживали в разных частях парка: в районе фонтана, детских площадок и вдоль дорожки, ведущей к морю. Работы проводили сотрудники компании «Гринворкс» совместно с муниципальным учреждением «Лазо».
«На средства специального казначейского кредита нам удалось в прошлом году благоустроить северную часть парка. Здесь обустроили удобные тротуары, детские и спортивные площадки, санузлы. Теперь благодаря инициативе компании “Гринворкс” дополнительно появились зеленые насаждения, которые будут радовать гостей парка круглый год», — подчеркнул и.о. заместителя главы администрации города Григорий Пейхвассер.
Ведущий инженер по благоустройству и озеленению МБУ «Лазо» Юлия Дудина поделилась, что все растения подбирались с учетом особенностей территории и местного климата: «В парке высадили 20 обыкновенных и 30 горных сосен, а также более тысячи цветущих кустарников, которые будут украшать пространство от ранней весны до поздней осени. К примеру, это абелиолистник, абелия, форзиция, гортензия. Все растения подобраны из местных питомников и хорошо адаптированы к нашему климату».
По завершению озеленительных работ компания сделала городу еще один важный подарок — передала новую профессиональную технику для содержания общественных территорий краевого центра, отмечает пресс-служба мэрии.