Более тысячи деревьев и кустарников украсили парк имени Сергея Лазо во Владивостоке

Ведущий инженер по благоустройству и озеленению МБУ «Лазо» Юлия Дудина поделилась, что все растения подбирались с учетом особенностей территории и местного климата: «В парке высадили 20 обыкновенных и 30 горных сосен, а также более тысячи цветущих кустарников, которые будут украшать пространство от ранней весны до поздней осени. К примеру, это абелиолистник, абелия, форзиция, гортензия. Все растения подобраны из местных питомников и хорошо адаптированы к нашему климату».