В США ищут исполнителей исследования о здоровье ликвидаторов Чернобыльской АЭС: в чем суть

Новому подрядчику предстоит отслеживать судьбу участников исследования: жив ли человек, где он сейчас, есть ли проблемы со здоровьем. Актуализировать данные будут с помощью почтовых опросов, а затем проверять по украинским базам — по регистрам раковых заболеваний и спискам пострадавших от чернобыльской катастрофы.