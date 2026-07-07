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В США ищут исполнителей исследования о здоровье ликвидаторов Чернобыльской АЭС: в чем суть

РИАН: США хотят изучить здоровье украинских ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Американские Национальные институты здравоохранения ищут исполнителей, чтобы продолжить изучать здоровье украинских чернобыльских ликвидаторов. Соответствующие документы изучило РИА Новости.

При этом полноценный тендер пока не объявлен. Опубликовано лишь уведомление с целью оценить, есть ли среди малых предприятий организации, готовые взяться за подобную работу, и на каких условиях может строиться дальнейшее сотрудничество.

Новому подрядчику предстоит отслеживать судьбу участников исследования: жив ли человек, где он сейчас, есть ли проблемы со здоровьем. Актуализировать данные будут с помощью почтовых опросов, а затем проверять по украинским базам — по регистрам раковых заболеваний и спискам пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Кроме этого, уточняется, что придется ежегодно актуализировать информацию не менее чем по 2000 человек, поддерживать базы и помогать ученым из Национального института рака США с научными работами. При этом имена и другие личные данные участников передавать в Штаты запрещено.

Работы могут продлиться с 1 июля 2027 по 30 июня 2032 года — один базовый год и четыре возможных продления.

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