В США ищут исполнителей исследования о здоровье ликвидаторов Чернобыльской АЭС: в чем суть

Американские Национальные институты здравоохранения ищут исполнителей, чтобы продолжить изучать здоровье украинских чернобыльских ликвидаторов. Соответствующие документы изучило РИА Новости.
При этом полноценный тендер пока не объявлен. Опубликовано лишь уведомление с целью оценить, есть ли среди малых предприятий организации, готовые взяться за подобную работу, и на каких условиях может строиться дальнейшее сотрудничество.
Новому подрядчику предстоит отслеживать судьбу участников исследования: жив ли человек, где он сейчас, есть ли проблемы со здоровьем. Актуализировать данные будут с помощью почтовых опросов, а затем проверять по украинским базам — по регистрам раковых заболеваний и спискам пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Кроме этого, уточняется, что придется ежегодно актуализировать информацию не менее чем по 2000 человек, поддерживать базы и помогать ученым из Национального института рака США с научными работами. При этом имена и другие личные данные участников передавать в Штаты запрещено.
Работы могут продлиться с 1 июля 2027 по 30 июня 2032 года — один базовый год и четыре возможных продления.
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