Аллерголог Марьянова объяснила, что делать при аллергии новосибирцам

Симптомы аллергии нередко путают с простудой, поэтому при повторяющихся признаках врачи не советуют лечиться самостоятельно. Сначала стоит обратиться к терапевту, педиатру или ЛОРу — они проведут осмотр, назначат терапию и при необходимости направят к аллергологу. Главное в лечении — выяснить, на что именно реагирует организм, и постараться избегать этого вещества. Для профилактики обострений медики рекомендуют регулярно мыть полы, стирать постельное бельё в горячей воде, проветривать комнаты, убрать ковры и прочие пылесборники, отказаться от обнаруженных пищевых аллергенов и стараться не выходить на улицу в сезон цветения. Из лекарств помогают антигистаминные средства, капли в нос и глаза, ингаляции. Некоторым пациентам подходит аллерген-специфическая иммунотерапия — своего рода «прививка» от аллергии: в холодное время года под контролем врача вводят микроскопические дозы аллергена в течение 3−5 лет, чтобы организм перестал на него бурно реагировать. При ранней диагностике и грамотном лечении болезнь вполне можно держать под контролем, и она не обязана определять всю дальнейшую жизнь человека.