Аллерголог Марьянова объяснила, что делать при аллергии новосибирцам

Аллергия признана одной из самых стремительно распространяющихся болезней на планете. По данным ВОЗ, с ней живут около 40% населения Земли, а в крупных индустриальных центрах этот показатель доходит до 30−60%. В России каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребёнок сталкивались с аллергическими реакциями, пишет ИА «Время Н». Аллерголог-иммунолог Татьяна Марьянова в беседе с редакцией объяснила: болезнь возникает из-за сбоя в иммунной системе, когда безобидные вещества ошибочно принимаются за угрозу. Наследственность тут играет роль, но не меньший вклад вносят грязный воздух, стресс, перепады климата, некачественная еда и бесконтрольный приём лекарств. Обычно реакция проявляется при повторной встрече с аллергеном — начинаются насморк, чихание, зуд, слёзы и кашель.
Раздражителями могут оказаться самые привычные вещи: пыльца, комнатная пыль, шерсть животных или продукты. Проявления болезни различаются в зависимости от того, какой орган поражается. При респираторной форме и аллергическом рините (примерно у 10% людей) чешутся глаза и горло, закладывает нос, текут слёзы, появляются выделения и конъюнктивит. Бронхиальная астма — одно из самых серьёзных последствий: приступ способен спровоцировать даже обычный контакт с аллергеном или инфекция. Пищевая аллергия даёт о себе знать быстро, чаще всего в течение нескольких минут после еды. Главные провокаторы — молоко, яйца, рыба, морепродукты, пшеница, орехи, соя и цитрусовые. Симптомы широки: от насморка и одышки до крапивницы, дерматита, боли в животе, рвоты и падения давления.
Симптомы аллергии нередко путают с простудой, поэтому при повторяющихся признаках врачи не советуют лечиться самостоятельно. Сначала стоит обратиться к терапевту, педиатру или ЛОРу — они проведут осмотр, назначат терапию и при необходимости направят к аллергологу. Главное в лечении — выяснить, на что именно реагирует организм, и постараться избегать этого вещества. Для профилактики обострений медики рекомендуют регулярно мыть полы, стирать постельное бельё в горячей воде, проветривать комнаты, убрать ковры и прочие пылесборники, отказаться от обнаруженных пищевых аллергенов и стараться не выходить на улицу в сезон цветения. Из лекарств помогают антигистаминные средства, капли в нос и глаза, ингаляции. Некоторым пациентам подходит аллерген-специфическая иммунотерапия — своего рода «прививка» от аллергии: в холодное время года под контролем врача вводят микроскопические дозы аллергена в течение 3−5 лет, чтобы организм перестал на него бурно реагировать. При ранней диагностике и грамотном лечении болезнь вполне можно держать под контролем, и она не обязана определять всю дальнейшую жизнь человека.