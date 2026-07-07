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Минобороны РФ: военные ликвидировали четыре замаскированных катера ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали четыре замаскированных катера украинских войск на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали четыре замаскированных катера Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения БПЛА российской группировки войск «Днепр». Были использованы осколочно-фугасные снаряды.

«Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в катера, которые могли быть использованы для противником для доставки на берег и в островную зону диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что катера украинских войск выявила разведка.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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