Минобороны РФ: военные ликвидировали четыре замаскированных катера ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали четыре замаскированных катера Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения БПЛА российской группировки войск «Днепр». Были использованы осколочно-фугасные снаряды.
«Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания в катера, которые могли быть использованы для противником для доставки на берег и в островную зону диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что катера украинских войск выявила разведка.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.