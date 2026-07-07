Москвички назвали главный критерий выбора мужчины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Наличие собственной квартиры стало основным критерием привлекательности мужчины для жительниц Москвы, свидетельствуют данные опроса группы «Родина», которые есть в распоряжении ТАСС.
«Наличие собственной квартиры стало одним из ключевых факторов привлекательности мужчины для москвичек. К такому выводу пришли аналитики группы по итогам исследования. Согласно опросу, 76% женщин считают, что собственное жилье делает человека заметнее, а 72% назвали отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет существенным недостатком», — отмечается в сообщении. В опросе приняли участие более 1 500 жительниц Москвы.
Согласно опросу, для многих собственное жилье ассоциируется со стабильностью, возможностью строить долгосрочные планы и избавляет от неопределенности, связанной с арендой. Известное крылатое выражение «С милым рай и в шалаше» постепенно утрачивает актуальность. Более половины участниц исследования не согласны с этим утверждением.
Причем наличие у мужчины собственной квартиры москвички воспринимают не только как показатель материального достатка, но и как признак самостоятельности и надежности. Каждая третья респондентка назвала это проявлением независимости партнера, каждая четвертая — свидетельством его ответственности. Еще 28% отметили, что в собственном жилье проще наладить комфортный быт, свободнее организовывать пространство и строить семейную жизнь без ограничений.