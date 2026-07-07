Москвички назвали главный критерий выбора мужчины

Причем наличие у мужчины собственной квартиры москвички воспринимают не только как показатель материального достатка, но и как признак самостоятельности и надежности. Каждая третья респондентка назвала это проявлением независимости партнера, каждая четвертая — свидетельством его ответственности. Еще 28% отметили, что в собственном жилье проще наладить комфортный быт, свободнее организовывать пространство и строить семейную жизнь без ограничений.