На Обходе Красноярска 7 июля изменится схема движения

Ранее закрытый участок для строительства водопропускной трубы и монтажа подземного пешеходного перехода вновь откроют для проезда. Движение будет запущено по основному направлению, но пока только в две полосы — по одной в каждую сторону. На выходных на этих участках уложили асфальт.