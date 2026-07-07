На Обходе Красноярска 7 июля изменится схема движения

На Обходе Красноярска открывают движение по двум полосам после реконструкции. Об этом сообщает КруДОР.
Во вторник, 7 июля, ориентировочно в 14:00, на Обходе Красноярска в районе путепровода через проспект Котельникова изменится организация дорожного движения. Здесь ведётся реконструкция транспортной развязки — в этом сезоне подрядчик приступил к основным работам.
Ранее закрытый участок для строительства водопропускной трубы и монтажа подземного пешеходного перехода вновь откроют для проезда. Движение будет запущено по основному направлению, но пока только в две полосы — по одной в каждую сторону. На выходных на этих участках уложили асфальт.
После переброски движения дорожники демонтируют временный объезд. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.
Ранее мы сообщали, что за 1,1 млрд отремонтируют мост через реку Оя в Красноярском крае.