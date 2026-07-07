Спасатели вытащили две семьи с детьми из машин, застрявших на размытых дорогах в Красноярском крае

На берегу Красноярского водохранилища у поселка Чесноки застрял легковой автомобиль с женщиной и четырьмя детьми. Проехать к ним не смог даже грузовик УРАЛ. Спасатели Новоселовской станции подобрались к берегу на плавсредстве и эвакуировали всех до ближайшего населенного пункта.