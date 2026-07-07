Спасатели вытащили две семьи с детьми из машин, застрявших на размытых дорогах в Красноярском крае

Вечером 6 июля спасатели дважды выезжали на помощь автомобилистам, оказавшимся в ловушке из-за размытых дорог. В обоих случаях в машинах были дети, сообщили в КГКУ «Спасатель».
На берегу Красноярского водохранилища у поселка Чесноки застрял легковой автомобиль с женщиной и четырьмя детьми. Проехать к ним не смог даже грузовик УРАЛ. Спасатели Новоселовской станции подобрались к берегу на плавсредстве и эвакуировали всех до ближайшего населенного пункта.
Второй вызов поступил с озера Усовое под Зеленогорском: легковая машина с двумя детьми не могла выбраться на трассу из-за усиливающегося дождя. Спасатели Зеленогорского отряда на внедорожнике добрались до места и вывезли четверых человек в город.
В центральных и южных районах края 7 июля вновь ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с. Спасатели просят автомобилистов учитывать погоду и не рисковать.
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