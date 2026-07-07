Россияне бросились искать в интернете способы самостоятельного изготовления бензина

Пользователи ищут всё: от примитивных схем перегонки нефтепродуктов до описаний установок для синтеза горючего из подручных материалов. На форумах автомобилисты обсуждают возможность адаптировать двигатели под альтернативные виды топлива, включая спиртовые смеси, а кто-то и вовсе штудирует патентную литературу на предмет промышленных технологий крекинга. Специалисты, впрочем, предупреждают, что изготовление бензина вне заводских условий не только экономически бессмысленно, но и смертельно опасно. Даже при наличии необходимых компонентов и оборудования процесс сопряжён с риском взрыва и отравления токсичными парами.
Тем не менее сам факт подобного интереса красноречиво свидетельствует об уровне тревожности в обществе. Психологи сравнивают этот тренд с пандемийным спросом на медицинские маски и антисептики: когда привычный товар пропадает с прилавков, люди начинают искать любые, даже самые фантастические способы его получить. Ситуацию усугубляют вирусные ролики в социальных сетях, где псевдоумельцы демонстрируют якобы работающие «домашние нефтеперерабатывающие заводы», собирая миллионы просмотров на волне ажиотажа.
Власти и эксперты призывают граждан не поддаваться панике и не пытаться экспериментировать с горючими материалами в бытовых условиях. Единственным законным и безопасным способом остаётся приобретение топлива на сертифицированных автозаправочных станциях. Ситуация с поставками, как заявляют в профильных ведомствах, находится на контроле, и в ближайшее время рынок должен стабилизироваться.