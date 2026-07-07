Пользователи ищут всё: от примитивных схем перегонки нефтепродуктов до описаний установок для синтеза горючего из подручных материалов. На форумах автомобилисты обсуждают возможность адаптировать двигатели под альтернативные виды топлива, включая спиртовые смеси, а кто-то и вовсе штудирует патентную литературу на предмет промышленных технологий крекинга. Специалисты, впрочем, предупреждают, что изготовление бензина вне заводских условий не только экономически бессмысленно, но и смертельно опасно. Даже при наличии необходимых компонентов и оборудования процесс сопряжён с риском взрыва и отравления токсичными парами.