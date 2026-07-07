В Магаданской области спасатели нашли пропавших туристов живыми и здоровыми

Выяснилось, что группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации: лодка туристов ушла под воду, а вместе с ней оказался и спутниковый телефон, поэтому подать сигнал бедствия не удалось. Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этому спасательные службы располагали данными о маршруте и составе участников, что помогло правильно определить район поиска.