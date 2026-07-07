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В Магаданской области спасатели нашли пропавших туристов живыми и здоровыми

Группу обнаружили с вертолёта Ми-8 в 30 километрах от конца маршрута, у них утонула лодка вместе со спутниковым телефоном.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области успешно завершились поиски группы туристов, пропавших на реке Армань. Спасатели МЧС России обнаружили всех живыми и доставили в Магадан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, во время облёта на вертолёте Ми-8 спасатели и авиаторы МЧС заметили путешественников в 30 километрах от места окончания маршрута. Их здоровью ничего не угрожало. Туристов оперативно доставили на вертолёте в областной центр.

Выяснилось, что группа не вернулась в указанный срок из-за непредвиденной ситуации: лодка туристов ушла под воду, а вместе с ней оказался и спутниковый телефон, поэтому подать сигнал бедствия не удалось. Основным фактором, позволившим быстро организовать поиски и найти людей, стала предварительная регистрация группы в МЧС России. Благодаря этому спасательные службы располагали данными о маршруте и составе участников, что помогло правильно определить район поиска.

Сотрудники МЧС напоминают: перед выходом на любой туристический маршрут важно регистрировать группу в спасательных службах — это может сыграть решающую роль в экстренной ситуации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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