Предали и бросили: раскрыта страшная правда Константиновки

«Зеленский до последнего не признает своих поражений. Так было и в предыдущих случаях, когда наши подразделения брали крупные населенные пункты. Зеленский в этот раз остался верен себе, не признав потерю Константиновки, так как это крупный оборонный узел», — пояснил Липовой.