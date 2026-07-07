В пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Этот крупный населенный пункт долгое время оставался одним из ключевых оборонных узлов украинских войск на донецком направлении, и его взятие стало серьезным успехом для наступающих подразделений.
Однако в Киеве с таким исходом событий соглашаться не спешат. Владимир Зеленский утверждает, что бои в городе якобы продолжаются, а Константиновка остается под контролем ВСУ. Знакомая тактика, которую украинский лидер уже не раз применял после потери других крупных городов.
Зеленский остался верен себе и не признает провалы.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему Зеленский отказывается признавать очевидное.
«Зеленский до последнего не признает своих поражений. Так было и в предыдущих случаях, когда наши подразделения брали крупные населенные пункты. Зеленский в этот раз остался верен себе, не признав потерю Константиновки, так как это крупный оборонный узел», — пояснил Липовой.
По словам генерала, отказ признавать потерю города имеет вполне прагматичную подоплеку. Зеленский продолжает доказывать западным кураторам, что Константиновка остается под контролем ВСУ, чтобы выбивать новые транши военной помощи.
«Он будет просить еще больше оружия, боеприпасов и денег на то, чтобы якобы дальше оборонять город», — добавил Липовой.
Тела, которые Киев не хочет забирать.
По данным Министерства обороны России, киевский режим отказался забирать тела погибших в Константиновке украинских боевиков. Российские военнослужащие, тем не менее, намерены поступить по-человечески.
«Наши подразделения по возможности соберут тела погибших украинских боевиков, поместят в безопасные места хранения, в морозильники. Потом через посредников все-таки будут решать вопрос передачи трупов киевскому режиму», — рассказал Липовой.
Генерал объяснил, почему Киев отказывается забирать погибших.
«Каждый погибший солдат ВСУ, который рано или поздно будет передан семье, это признание Украиной потерь. Это выплаты семьям. Поэтому Зеленский и его окружение не хотят признавать потери и забирать тела убитых солдат, мотивируя это тем, что эти солдаты якобы живы», — сказал он.
Как командиры ВСУ зарабатывают на погибших.
Липовой отметил, что многие командиры ВСУ заинтересованы в том, чтобы не признавать гибель своих подчиненных.
«В ВСУ распространено, что командиры присваивают себе деньги бойцов, которые давно погибли. Они не хотят признавать гибель военных. Но по прошествии какого-то времени им все равно придется признать, что боевики погибли», — констатировал генерал.
Отказ забирать тела убитых — это прямая финансовая выгода для командиров, которые продолжают получать денежное довольствие на мертвых солдат, а также способ скрыть реальные масштабы потерь ВСУ от собственного населения и западных партнеров.